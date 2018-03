Adversário do Santos enfrenta maratona O calendário do futebol mexicano pode ser um aliado poderoso para o time do Santos nas quartas-de-final da Libertadores. O Cruz Azul está disputando também uma repescagem contra o Guadalajara, que definirá o último dos oito clubes que decidirão o Campeonato Mexicano. E o acúmulo de jogos pode ajudar o Santos. A primeira partida está marcada para sexta-feira e a segunda, para domingo. O Cruz Azul faz de tudo para adiar os jogos da repescagem para dedicar-se apenas ao confronto da Libertadores, mas o Guadalajara não aceitou, para tentar levar vantagem. E a Federação Mexicana resolveu não intervir. O treinador Enrique Meza não sabe se escala o time principal contra o Santos ou se poupa algum jogador. O clima é de indefinição. Não é o primeiro problema do Cruz Azul na competição. Na terceira partida na Libertadores, o time foi goleado por 6 a 1 pelo modesto Fênix, do Uruguai. O maior resultado da vida do adversário causou uma crise muito grande no Cruz Azul. Os jogadores foram chamados à diretoria e receberam uma proposta inédita: ou aceitavam redução de salários (grande redução) ou seriam mandados embora. Cinco titulares que estiveram na goleada saíram, entre eles o atacante uruguaio Abreu. O time se recuperou e classificou-se graças a três vitórias em casa, inclusive uma por 3 a 0 sobre o Corinthians. Nas oitavas-de-final, conseguiu a classificação em Cali, contra o Deportivo, graças às defesas do goleiro Oscar Pérez. Agora, Enrique Meza não sabe quem escalar. A única certeza é que o esquema será o 4-4-2, mais aberto, ficando uma postura mais cautelosa, com três zagueiros, reservada para a partida de volta, na Vila Belmiro, dia 28.