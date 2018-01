Adversário do São Paulo na Libertadores troca de técnico O Chivas de Guadalajara, adversário do São Paulo na próxima terça-feira pela Libertadores, demitiu nesta sexta o técnico holandês Hans Westerhoff. Ele será substituído pelo mexicano José Manuel de la Torre, o quarto treinador a chegar no clube desde julho de 2005. "Os últimos resultados não foram favoráveis e decidimos pela demissão", explicou o diretor geral da equipe, Juan José Frangie. Westerhoff se tornou o alvo das críticas da torcida após os dois últimos jogos, quando o Chivas empatou em 1 a 1 com o Caracas, pela Libertadores, e perdeu para o San Luis por 3 a 1, pelo Campeonato Mexicano. O São Paulo lidera o Grupo 1 da Libertadores com 6 pontos. O Chivas é o segundo colocado, com 4.