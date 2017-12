Adversário motiva jogadores do União Os palmeirenses que se cuidem com o União São João. Mesmo na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o time de Araras está motivado para enfrentar o líder, sábado, no Parque Antártica. Além da chance de duelar contra um grande clube , o União alimenta a esperança de vencer para dar um passo importante na sua luta contra o rebaixamento. Mas a campanha do time é sofrível até aqui. Em 17 jogos, perdeu 12, empatou dois e venceu três. "Mas só de pegar um time como o Palmeiras é um fator motivador que faz todo mundo esquecer o passado", lembra o técnico Roberto Cavalo. Com relação ao time, ainda há várias dúvidas. Quase meio tempo está entregue ao departamento médico e o técnico vai aguardar o coletivo previsto para quinta-feira para tentar definir a escalação oficial.