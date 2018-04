Advertido, Kléber é alvo de protestos de cruzeirenses

O atacante Kléber foi repreendido nesta terça-feira pela diretoria do Cruzeiro por sua participação em um evento da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras. Em reunião, os dirigentes reprovaram o comportamento do atleta, que participou de um jogo na noite de sábado, mesmo enfrentando um longo período de inatividade.

A diretoria do Cruzeiro não deu detalhes da advertência e disse se tratar de uma decisão administrativa. Além da reunião, Kléber teve que enfrentar o protesto de torcedores. Dezenas de cruzeirenses foram até Toca da Raposa II e protestaram contra o comportamento do atacante, que conversou com alguns dos cruzeirenses.

Com uma lesão no púbis, Kléber desfalcou o Cruzeiro nas últimas cinco partidas do Campeonato Brasileiro. Recuperado, ele deve voltar ao time mineiro na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, em Belo Horizonte.