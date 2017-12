Advocaat diz que a Coréia pode surpreender na Copa O técnico da Coréia do Sul, o holandês Dick Advocaat, anunciou nesta quinta-feira os 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo da Alemanha, e disse que procurou versatilidade e equilíbrio na hora de compor o grupo. "Temos um time equilibrado e que pode surpreender a muitos. Estamos preparados para chegar, pelo menos, à segunda fase", disse o confiante Advocaat. Em 2002, como co-anfitriã do Mundial, a Coréia chegou às semifinais e acabou em quarto lugar, comandada por outro holandês, Guus Hiddink. O técnico optou por convocar vários jogadores que estiveram na Copa de 2002, como o atacante Ahn Jung-hwan, que virou herói nacional ao marcar o gol da vitória contra a Itália nas oitavas-de-final, na morte súbita, e o volante Park Ji-sung, que joga no Manchester United. A Coréia está no Grupo G da Copa, e estréia no dia 13 de junho, contra o Togo, em Frankfurt. Antes do Mundial, a equipe faz quatro amistosos. Em Seul, pega o Senegal, no dia 23, e a Bósnia, no dia 26. Já na Europa, enfrenta a Noruega, no dia 1.º de junho, em Oslo, e Gana, no dia 4, em Glasgow, na Escócia. Confira os 23 convocados da Coréia do Sul para a Copa: Goleiros Lee Woon-jae (Suwon Bluewings - Coréia) Kim Yong-dae (Seongnam Ilwha - Coréia) Kim Young-kwang (Chunnam Dragons - Coréia) Defensores Lee Young-pyo (Tottenham - Inglaterra) Kim Dong-jin (FC Seul - Coréia) Cho Won-hee (Suwon Bluewings - Coréia) Song Chong-gug (Suwon Bluewings - Coréia) Choi Jin-cheul (Chonbuk Motors - Coréia) Kim Jin-kyu (Jubilo Iwata - Japão) Kim Young-chul (Seongnam Ilwha - Coréia) Meio-campistas Park Ji-sung (Manchester United - Inglaterra) Kim Do-heon (Seongnam Ilwha - Coréia) Kim Sang-shik (Seongnam Ilwha - Coréia) Kim Nam-il (Suwon Bluewings - Coréia) Lee Eul-yong (Trabzonspor - Turquia) Lee Ho (Ulsan Tigers - Coréia) Baek Ji-hoon (FC Seul - Coréia) Atacantes Ahn Jung-hwan (Duisburg - Alemanha) Cho Jae-jin (Shimizu S-Pulse - Japão) Park Chu-young (FC Seul - Coréia) Seol Ki-hyeon (Wolverhampton - Inglaterra) Lee Chun-soo (Ulsan Tigers - Coréia) Chung Kyung-ho (Gwangju Sangmu - Coréia)