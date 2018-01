Advogada acusa Romário de usar ?laranjas? De volta ao Brasil, o artilheiro Romário, além de ajudar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, terá de resolver duas questões judiciais envolvendo sua ex-mulher Monica Santoro. A primeira mulher do atacante cobra na Justiça cerca de R$ 200 mil em correções de pensões alimentícias, referentes ao período de 1997 e 2000, e R$ 1.010.393,51 pelo não pagamento de rendimentos dos bens do casal. A advogada de Monica, Vitoria Regina da Cunha Chaer de Moraes Marques, contou ter obtido sentença favorável em suas pretensões judiciais, mas acusou o jogador de vir "protelando" o cumprimento. Confessou se sentir impotente, já que no primeiro caso não pode pedir a prisão de Romário e, no segundo, requisitar a penhora de seus bens. "Ele pagou parcialmente as pensões entre 97 e 2000 e vem quitando integralmente os três últimos anos. Não posso requerer sua prisão, porque ele não atrasou sequer um mês", disse Vitória. "Sobre a divisão de bens, o Romário, instruído por advogados, hoje não possui um lápis em seu nome. Tudo o que ele tem está em nome de laranjas." Vitória explicou que entre 2000 e 2002, quando Romário estava no Vasco, as pensões foram descontadas em folha de pagamento. Ao se transferir para o Fluminense, o artilheiro passou a pagá-las porque "se não o fizesse seria descontado judicialmente". A advogada informou que durante sua permanência no Catar, o craque não deixou que a pensão de cerca de R$ 12 mil mensais, para cada um de seus dois filhos, Moniquinha, de 11 anos, e Romarinho, de 7, foram quitadas. "Sinto uma certa impotência, porque ganho tecnicamente e juridicamente, mas ele sempre dá um jeito de escapar", afirmou Vitória. "Romário quer que eu saia do processo, porque sou a única que ele não conseguiu comprar." Para ganhar no processo da divisão de bens, a advogada de Monica disse ter provado que Romário induziu sua cliente a assinar uma procuração liberando o desbloqueio dos imóveis durante o processo de separação, iniciado em 1995. "Tinha pedido um bloqueio de bens. A Monica acabou assinando uma procuração e, no dia seguinte, o Romário passou ou vendeu tudo para laranjas. Eram imóveis que valiam, por exemplo, R$ 200 mil e saíram por R$ 40 mil." Enquanto Romário, aos 37 anos, se vê envolto em problemas com a primeira mulher, Danielle Favatto, a segunda, diz não querer incomodar o atacante. Ao se separar do jogador no ano passado, ela garantiu que "até poderia viver de aluguéis ou de pensão do ex-marido. Mas quero ter o meu próprio negócio". Com o artilheiro, ela teve uma filha, Daniellinha, de 5 anos. Atualmente, Romário está casado com modelo Isabella Bittencourt. No mês passado, nasceu o primeiro filho do casal, Isabellinha. Ambas estão na Suíça, onde mora a mãe de Isabella. A previsão é a de que retornem ao Brasil na próxima semana.