Advogado da CBF não explica acusação A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou o advogado Luís Roberto Barroso para esclarecer as suspeitas de envolvimento do presidente da entidade, Ricardo Teixeira, em uma série de irregularidades, como denunciou a TV Globo, na última edição do programa Globo Repórter. Muito tenso, Barroso não conseguiu explicar nada e nem sequer defendeu a integridade de Teixeira. Perguntado se poderia assegurar que o dirigente não cometera crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, apropriação indébita, perjúrio e sonegação fiscal, como suspeita a CPI do Futebol, do Senado, Barroso surpreendeu. "Não estou autorizado a falar em nome do presidente", foi a sua resposta. Ele disse que vai sugerir a Teixeira que a CBF entre com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tornar nula qualquer investigação a respeito dos negócios relacionados à CBF. "Como entidade privada, não pode ser investigada por uma CPI; é uma inconstitucionalidade", afirmou. Barroso deixou escapar, no meio da entrevista, que Teixeira poderia vir a tentar o quarto mandato seguido à presidência da CBF. "Com certeza, ele não vai renunciar. Pelos precedentes dele, é muito mais fácil que se candidate de novo." Teixeira, porém, já declarara a assessores, meses atrás, que não estaria disposto a concorrer novamente. Resta saber se mudou ou não de idéia. O presidente da CBF continua afastado de suas atividades por causa de problemas circulatórios, de hipertensão e diabetes, conforme informou Barroso. No entanto, emitiu nota oficial que foi lida pelo advogado: "Não questionei a quebra de meus sigilos bancário, fiscal e telefônico determinada pela CPI, por nada ter a temer. Fui surpreendido com a sua divulgação indevida e com os comentários e especulações inverazes que a acompanharam". Em outro parágrafo da nota, Teixeira afirma que o crescimento de seu patrimônio é "perfeitamente compatível" com seus rendimentos declarados ao Imposto de Renda. Garante também que nunca teve empresas no exterior e que não comentaria questões relacionadas à divulgação "inconstitucional e ilegal" de seus dados fiscais e bancários".