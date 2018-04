Advogado da família de Kevin Espada pede dinheiro para mudar depoimento

SÃO PAULO - Uma oferta inusitada feita ao advogado dos 12 corintianos presos em Oruro pode colocar as investigações sobre a morte do jovem boliviano Kevin Espada em outra direção. De acordo com a revista IstoÉ, o advogado Sérgio de Moura Ribeiro Marques gravou conversa com o advogado da família do garoto morto onde uma possível negociação financeira poderia facilitar as coisas para o lado dos torcedores brasileiro detidos.

O acordo, gravado por Marques e já autenticado pelo perito Ricardo Molina, prevê pagamento de R$ 400 mil para a família da vítima em troca de mudanças nos depoimentos. “Propomos retirar a denúncia e acabar de vez com este processo... Os familiares buscam uma reparação material e o Corinthians pode assumir isso. Estou consciente de que os 12 corintianos presos em Oruro não são culpados”, diz Jorge Ustarez Beltrán, em trecho da gravação divulgada pela revista.

Ainda de acordo com as gravações, o advogado boliviano indica que seria o melhor momento para uma negociação, já que após produzir judicialmente a acusação, novas provas ou depoimentos não podem ser anexadas ao processo. Entre as mudanças no depoimento, Beltrán afirma que até mesmo a posição de Kevin Espada na arquibancada seria modificada, o que inocentaria os torcedores do Corinthians.

Pela conversa, o advogado brasileiro teria 20 dias para voltar ao Brasil e reunir a quantia em dinheiro pedida. Entretanto, o diretor do departamento jurídico do Corinthians disse a Sérgio de Moura que não aceitará fazer qualquer acordo financeiro em troca de novos depoimentos. A visão do time paulista não é a mesma de Alfredo Canavari, fiscal da promotoria de Oruro. Canavari aconselhou o advogado que aceitasse o acordo a fim de tirar a pressão sobre as autoridades bolivianas.

PRESOS HÁ DOIS MESES

Contradições na investigação do caso podem protelar, e até mesmo atrapalhar, a soltura dos torcedores presos em Oruro. De acordo com o perito Ricardo Molina, para que o disparo do sinalizador tenha acertado Kevin Espada, a vítima deveria estar agachada e com a cabeça levemente virada para a direita, mas não há um exame de necropsia que comprove esta teoria.

As complicações também giram em torno de H. A. M, acusado de ter disparado o sinalizador. Na Bolívia, caso alguém participe de um crime, mesmo que sem intenção, é julgada como cúmplice. Portanto, para a justiça boliviana, se o menor, em qualquer momento da investigação, citar que sabia da existência do sinalizador, ele poderá ser acusado. Há cerca de um mês, a família de Kevin Espada procurou o advogado dos Corinthianos para dizer que não acredita que os 12 brasileiros estejam envolvidos na morte do filho.