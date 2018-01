Advogado de Edílson está confiante O advogado Marcelo Jacob está otimista quanto ao futuro do árbitro Edílson Pereira de Carvalho, acusado de envolvimento na máfia do apito e de ter influenciado alguns resultados dos Campeonato Paulista e Brasileiro, além da Copa Libertadores da América. Em seu escritório, em Jacareí, Marcelo Jacob disse nesta quarta-feira que confia na possibilidade de diminuir bem a pena, caso Edílson seja condenado. Ou de transformar a punição em prestação de serviços à comunidade ou até revertê-la em cestas básicas. ?O principal será descaracterizar a formação de quadrilha?, revelou o advogado. ?Estelionato e crime contra a economia popular têm a mesma fundamentação.? Edílson também se defende da acusação de falsidade ideológica. Segundo Marcelo Jacob, a legislação brasileira é muito diferente da alemã, que ameaça o árbitro Robert Hoyzer ? também acusado de fraudar jogos na segunda e na terceira divisões daquele país ? com até 10 anos de prisão. Edílson está preso desde sábado e deve deixar a sede da Polícia Federal nesta quinta-feira. ?Ele está colaborando bastante com as investigações?, disse Marcelo Jacob, ratificando o que já haviam dito os promotores José Reinaldo Guimarães Carneiro e Roberto Porto. O árbitro busca o benefício da delação premiada, método utilizado pela polícia italiana durante a operação Mãos Limpas, na década de 90, e importado pela legislação brasileira. ?Mas só saberemos se o Edílson será beneficiado no fim do processo?, admitiu. ?E será dado pelo juiz.? O advogado afirmou que Edílson não conhece Paulo José Danelon e, portanto, ?não participou? de possível formação de quadrilha. ?São necessárias quatro ou mais pessoas para se formar uma quadrilha?, avisou.