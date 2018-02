Advogado de Maradona confirma ida ao Brasil Os planos de levar Diego Armando Maradona para a Suíça foram descartados. A idéia agora é que o astro do futebol argentino não faça apenas uma escala no Brasil e sim, que realize seu tratamento contra as drogas em uma clínica brasileira. "Por ser mais conveniente, acabou-se decidindo que Maradona seguirá seu tratamento de recuperação no Brasil. No começo, havia-se pensado na Suíça. Mas a distância, as 14 horas de vôo e principalmente, o pagamento em euros, fizeram que a família de Maradona decidisse por sua transferência à uma clínica perto de São Paulo", explicou o advogado do ex-jogador, Roberto Damboriana. O cancelamento da viagem à Suíça disparou rumores de que Maradona estaria arruinado financeiramente. O seu advogado, no entanto, desmentiu que o ex-jogador tenha problemas financeiros. Mas Damboriana admitiu que os custos de uma transferência ao exterior implica em gastos elevados, já que mais 10 pessoas teriam que ir junto com ele. O grupo estaria composto por seus parentes mais próximos e o médico Alfredo Cahe. Ainda é um mistério em qual clínica seria realizado o tratamento no Brasil. A clínica do padre Haroldo Rahm (parceiro do ex-jogador Careca, que é amigo de Maradona), em Campinas, é uma das mais cotadas. "Tudo pode acontecer em Diegolândia", afirmam os analistas esportivos em referência ao mundo do ex-jogador. "Hoje a decisão poder ser enviá-lo ao Brasil. Amanhã, qualquer outro lugar. Nunca dá para saber como a história termina", analisam. Antepassados - Um dos principais genealogistas da Argentina, Narciso Binayán Carmona, afirmou à Agência Estado que Maradona é descendente do explorador veneziano Marco Polo, que no século XIII transformou-se no primeiro europeu a realizar um detalhado relato sobre a China. Segundo Binayán, Maradona seria descendente do explorador por linha materna. A avó do ex-jogador era Salvadora Cariolichi, que, por sua vez, era neta de Mateus Cariolichi. Este croata, tetravô do astro teria desembarcado na Argentina no fim do século XIX. Mateus, por sua vez, era descendente da família Polich, que são conhecidos por serem descendentes de Marco Polo. O sobrenome "Polich", na verdade, seria uma corruptela croata de "Polo".