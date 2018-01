Advogado de Ronaldinho contesta ação O advogado de Ronaldinho, Sérgio Neves, vai pedir reconsideração da ação cautelar da Justiça de Trabalho de Porto Alegre, que impede a transferência do jogador para o Paris Saint-Germain, ou qualquer outro clube, assegurando o vínculo do atacante do Grêmio. Neves disse que aproveitará o prazo, que acaba na segunda-feira, para apresentar a defesa de contestação aos pontos do processo. Ele espera que a juíza Mara Loguércio, da 26ª Vara, que concedeu a liminar na terça-feira, revise a ação. Se isso ocorrer, o advogado não necessitará entrar com mandado de segurança para cassar a liminar. "Vou usar o tempo que disponho, já que a decisão não está surtindo efeito prático ainda, não está prejudicando o jogador", disse Neves. Em caso de descumprimento, a ação prevê pagamento de multa ao Grêmio, de R$ 84 milhões, mesmo valor do passe do atacante fixado na Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Segundo a juíza, a liminar foi concedida com base na compatibilização do direito adquirido ao passe do clube, independente da Lei Pelé, e do livre exercício do atleta. Foi negado ao Grêmio o pedido de que o atacante parasse de atuar em qualquer outra agremiação até que seja resolvido o impasse. "Ronaldo fica ciente da indenização, mas poderá jogar", afirmou a juíza por telefone. A juíza acredita na conciliação, em acordo entre as partes em audiência a ser marcada após a entrega da defesa. Mas o Grêmio ainda tem 30 dias para apresentar a ação definitiva.