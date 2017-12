Advogado diz que loteria nasceu morta O advogado do Palmeiras e membro do Grupo de Estudos Jurídico-Legislativos do Clube dos Treze, Piraci Ubiratan Oliveira Júnior, condenou hoje categoricamente o pacote do esporte do governo federal na Conferência para o Estatuto do Desporto, realizada no Jaraguá Inn, centro de São Paulo. Piraci expôs a diferença na carga tributária dos clubes brasileiros causada pela lei 10672, a primeira do presidente Luis Inácio Lula da Silva para o setor, que transforma a maioria dos clubes em sociedade comum, fora do alcance de proteção da lei para associações esportivas. Essa lei, segundo Piraci, aumenta a carga tributária de 4% para 30% do faturamento dos clubes, o que invalida a Timemania. "Essa loteria nasceu morta", alega. Piraci explica que todos os clubes tem de pagar de impostos praticamente aquilo que a Timemania vai fornecer. O buraco seria fechado, mas a lei piora a situação. O governo, segundo o advogado, adotou estas medidas emergenciais porque alguns clubes poderiam fechar."O Fluminense pode ter sua sede levada a leilão", alerta. "Nossos encargos hoje chegam a R$ 400 milhões, mas, com esta lei, teríamos um passivo oculto de 480 milhões." O advogado fez parte da Comissão Permanente de Futebol e Marketing Esportivo e afirma que o tema não foi sequer mencionado na medida provisória do projeto. Na opinião dele, só haverá saída se o governo retroagir os efeitos da lei 10672, desde maio de 2003. "Mas isso criaria uma saia justa, que os deputados federais do PT não têm coragem de enfrentar", acusa o advogado. Além deste problema, a lei de maio de 2003 leva a uma outra situação complexa. Os associados dos clubes serão subsidiários da instituição, devendo ser responsabilizados pelos débitos adquiridos pela agremiação. "O cidadão, que se filia a um clube e nem sabe os nomes de seus diretores, acaba assumindo o passivo dos clubes, em caráter subsidiário, correndo vários riscos", conclui.