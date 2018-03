Advogado do Marília não crê em denúncia O advogado do Marília, João Vicente Feijó Gazzolla, reage de forma otimista com relação à pretensão da Anapolina em retomar os pontos do jogo inicial, dia 26 de abril, quando o MAC venceu por 2 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor do time paulista acredita, inclusive, que o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nem aceite a denúncia. Segundo ele, o presidente do STJD, Luiz Zveiter, já pediu informações ao departamento técnico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre o caso, mas considerou os dados recebidos incompletos. Uma nova solicitação foi feita e, até agora, o tribunal ainda não se pronunciou a respeito. O advogado admite que existe uma controvérsia sobre a utilização dos jogadores Romualdo e Jaílson, mas assegura que ambos estão devidamente inscritos. ?Se houve algum tipo de erro, então seria da própria CBF, e o Marília não pode ser penalizado por erro de terceiros". Mesmo na expectativa de que a denúncia não seja aceita, o advogado garante que já arregimentou todos os documentos necessários para comprovar a inocência do clube. Caso perca os pontos, o Marília cairia para dez pontos e a Anapolina passaria a somar 12 pontos, assumindo a liderança isolada da Série B.