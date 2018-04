Advogado garante efeito suspensivo para o Flamengo

O Flamengo conseguiu, nesta terça-feira, um efeito suspensivo, concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato, e poderá jogar com os portões abertos contra o Atlético Paranaense, dia 25, no Maracanã. A informação foi divulgada pelo advogado do clube da Gávea, Michel Asseff Filho, que se encontrou à tarde com Approbato, em São Paulo. O Flamengo respirou aliviado com a decisão, até porque já havia vendido mais de 36 mil entradas - 32 mil para uma empresa de produtos alimentícios e três para torcedores - para essa partida decisiva. Vale vaga para a Taça Libertadores da América. O clube foi punido por conta de um torcedor ter arremessado uma latinha contra a arbitragem, no intervalo da partida contra o Grêmio. O Flamengo perdeu um mando de campo e teria de atuar com os portões fechados contra o Atlético Paranaense.