Advogado mexicano vai à Justiça para ter Blanco na Copa A polêmica causada no México pela não convocação do atacante Cuauhtémoc Blanco para a Copa do Mundo pode ir parar na Justiça: o advogado mexicano Humberto Ramírez recorreu para exigir do técnico Ricardo Lavolpe a presença do artilheiro entre os convocados. "Quero razões lógicas pra a decisão de Lavolpe, que desagradou à torcida mexicana", afirmou o advogado, em entrevista a um jornal mexicano. Blanco, que joga no América, foi eleito no ano passado o melhor jogador em ação no milionário futebol do país. Lavolpe, no entanto, já teve problemas disciplinares com o jogador e preferiu deixá-lo de fora da seleção desde que assumiu o posto, em 2003. Na semana passada, depois que uma manifestação pelas ruas da Cidade do México pediu a convocação de Blanco, ele disse que tem medo de voltar ao país no caso de uma campanha ruim no Mundial. O advogado Ramírez afirma que age por conta própria. Blanco, por sua vez, agradeceu o gesto de apoio, mas disse que prefere que as coisas "fiquem como estão". Nem mesmo essa questão, porém, diminui o fanatismo da torcida mexicana. Na terça-feira, os jogadores tiveram de interromper um treino num clube de golfe em Acapulco, uma das principais cidades do litoral do país, por causa da invasão de centenas de torcedores. A seleção está concentrada para treinar há duas semanas. O México está no Grupo D, e estréia na Copa no dia 11 de junho, em Nuremberg, contra o Irã. A chave tem também Portugal e Angola.