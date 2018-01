Advogado sai em defesa de Edmundo O advogado do atacante Edmundo, Luiz Roberto Leven Siano, distribuiu uma nota oficial nesta sexta-feira explicando a atitude de seu cliente, que reclamou dos salários atrasados no intervalo do empate do Vasco com o Juventude, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. "O Edmundo não cobrou salários atrasados. Quem tem tido este trabalho sou eu, na condição de advogado. Na verdade, o que está aborrecendo o jogador é a falta de resultados positivos. Naquele jogo, Edmundo demonstrou sua chateação por ter sido ofendido pelo árbitro", diz a nota. Leven Siano lembrou que seu cliente é torcedor do Vasco, mas, como todo profissional, deseja receber em dia. Ele ressaltou, inclusive, o fato de o jogador já ter aceitado reduzir seus ganhos para poder retornar ao clube. "Até o momento não recebi nenhuma instrução para tomar qualquer atitude contra o Vasco. O diálogo é o melhor caminho para resolver esta situação." Time - O meia Beto participou normalmente do treino desta sexta-feira e praticamente garantiu sua escalação no clássico contra o Flamengo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador reclamava de dores musculares, mas foi liberado pelos médicos do clube.