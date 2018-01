Advogados de Piá tentam habeas-corpus O meia Piá, do Santa Cruz-PE, continua preso na Cadeia Pública de Santa Bárbara D´Oeste. O ex-jogador de Santos, Ponte e Corinthians está detido desde o último domingo, momentos antes da partida entre o time pernambucano e o União Barbarense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os advogados do jogador esperam, nesta terça-feira, conseguir um habeas-corpus, para que ele possa sair da cadeia antes mesmo de ser transferido para a vizinha cidade de Limeira, onde responde a dois processos. A transferência já está determinada. O meia, de 31 anos, responde a acusações de porte ilegal de arma e não-pagamento de R$ 44.500,00, quantia referente a pensão alimentícia de um filho que reside em Campinas. Além das duas acusações pelas quais foi preso, Piá responde por outros processos . Num deles chegou a ser acusado de co-autor de um assassinato, cometido por um primo.