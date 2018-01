Advogados desaprovam virada de mesa A intenção de Botafogo e Palmeiras entrar na Justiça Comum para exigir que os clubes rebaixados permaneçam na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, ou o Fluminense e o Bahia retornem para a Série B da competição não deve obter sucesso, de acordo com os advogados especialistas em Direito Desportivo, Álvaro Melo Filho e Luiz Felipe Guimarães Santoro. Ambos criticaram a atitude dos times e lembraram que o as ações já terão seu início com uma série de erros. "O problema é que tanto Botafogo quanto Palmeiras já participaram do Brasileiro com os dois times em 2001 e 2002. Com isso, ratificaram a permanência das equipes que, agora, exigem que sejam rebaixadas", disse Melo Filho, que é membro da Fifa e coordenador da equipe de Direito Desportivo da Demarest e Almeida Advogados. "Em direito dizemos que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Que dizer: eles participaram do ato e, agora, contestam porque não foram beneficiados." Já Santoro, que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e atua no mesmo escritório de advocacia, disse não acreditar que essas ações consigam sustento jurídico. Enfatizou que, se os dois clubes estão pedindo direito à isonomia, todas as outras equipes do Brasil também deveriam exigir o mesmo tratamento. "Se por um lado o Botafogo e o Palmeiras argumentarem que o seu torcedor, que é um consumidor, está sendo lesado, a torcida dos outros times, que também possui direitos iguais, pode dizer o mesmo, já que o regulamento não estaria sendo cumprido", considerou Santoro. "É evidente que foi aberto um precedente com Fluminense e Bahia, mas Botafogo e Palmeiras ratificaram a decisão."