Advogados tentam livrar jogador Os advogados do zagueiro Leandro Desábato - preso na noite desta quarta-feira acusado de ofender o atacante Grafite, do São Paulo com manifestações racistas durante partida válida pela Copa Libertadores da América - ingressaram na manhã desta quinta-feira no fórum da Barra Funda, em São Paulo, com um pedido de relaxamento de prisão em favor do atleta. O documento será encaminhado a um juiz que vai definir os próximos passos do processo. A justiça poderá estabelecer uma fiança, já que o jogador foi preso em flagrante por injúria qualificada, com agravamento de racismo. O juíz, no entanto, pode negar o pedido; permitir que ele responda o processo em liberdade ou determinar a transferência do jogador para um Centro de Detenção Provisória, onde permaneceria preso até que o caso estivesse solucionado. O jogador argentino passou a noite preso numa cela individual no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo. Ele foi detido quando ainda estava no gramado do Morumbi, logo após terminar a partida em que o São Paulo venceu o Quilmes por 3-1. O zagueiro foi acusado de racismo por ter chamado Grafite de "negro" durante uma discussão no final do primeiro tempo. Como o atacante brasileiro reagiu ao insulto com um tapa, foi expulso junto com o argentino Luis Arano, que também se envolveu na discussão. Após o jogo, Grafite se apresentou à delegacia para fazer a denúncia de racismo. Esta é a primeira vez no Brasil que um jogador é detido num estádio depois de um jogo de futebol pela acusação de racismo. "Ninguém está inventando nada. Tudo isso está previsto pela lei. Isto pode servir de exemplo não só para o futebol mas para tudo", afirmou o delegado Oswaldo Gonçalves, responsável pela prisão. "O racismo tem que ser reprimido de todas as formas. Isso ocorreu lá (na Argentina) e se repetiu aqui", afirmou Gonçalves ao mencionar as reclamações dos jogadores do São Paulo, que foram vítimas de insultos racistas quando visitaram o Quilmes neste ano também pela Copa Libertadores. Segundo Gonçalves, o jogador argentino foi acusado oficialmente do crime de "injúria qualificada", um delito que pode ter uma condenação de um a três anos de prisão. A delegação do Quilmes - que viajaria de volta para Buenos Aires em vôo fretado às 8h30 desta quinta-feira - transferiu o vôo para às 22h. O cônsul da Argentina em São Paulo, Norberto Vidal, esteve presente na delegacia e alegou que a palavra "negro" na Argentina não tem necessariamente conotações racistas e que pode ser utilizada carinhosamente.