Aécio negocia com CBF para receber seleção em 2014

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, afirmou nesta quarta-feira que negocia com a CBF para que seu Estado receba o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. O governador pode até abdicar da disputa com São Paulo e Brasília para ter a partida de abertura do Mundial, desde que tenha a promessa de Ricardo Teixeira de que a seleção disputará a primeira fase em Belo Horizonte.

"O presidente [da CBF] me ligou esta semana, me dizendo que gostaria de conhecer como está caminhando o processo aqui em Minas. O grupo do Brasil é uma possibilidade que, a mim, agrada muito, porque será o Brasil inteiro e uma boa parte do mundo vindo para Minas Gerais, vindo para Belo Horizonte", disse Aécio.

Segundo o governador, o Estado deve ser o primeiro a estar em plenas condições de pleitear um espaço mais expressivo na Copa. "Nós estaremos agora, em outubro, com a primeira das licitações do reforço estrutural do Mineirão, com obras para serem iniciadas em fevereiro", afirmou.

Com relação à infraestrutura, Aécio disse que o governo tem trabalhado para melhorar as vias de acesso ao Mineirão. Ele conta ainda com o apoio federal para a ampliação e melhoria do aeroporto de Confins.

No setor privado, os esforços devem ser concentrados sobretudo na área da construção civil e hospedagem. "Cabe ao setor privado, os investimentos em vagas, enfim, hotéis, conjuntos habitacionais que possam ser construídos daqui até lá. Tenho conversado com o prefeito [de Belo Horizonte] Márcio Lacerda e estamos facilitando, no que é possível, a vinda desses investimentos para cá", afirmou.