AFA coloca jogadores de clubes argentinos à disposição da Chapecoense

Em um momento em que o futebol do mundo todo está de luto, a América do Sul demonstra uma solidariedade ímpar com a tragédia que afetou a Chapecoense. Unidos, os clubes da Argentina colocaram jogadores à disposição para que o clube de Chapecó reconstrua seu elenco. Os principais times brasileiros já haviam feito o mesmo.

"A Chapecoense e toda a comunidade de Chapecó enfrentam uma tragédia irreparável, que requer a solidariedade das federações irmãs. É por isso que os clubes que integram a Associação de Futebol Argentino (AFA) colocam à disposição do clube de Chapecó jogadores que possam se incorporar e ajudar a reconstrução do elenco, que será honrado em memória de todos", diz um comunicado emitido na noite de terça-feira.

Técnico da seleção argentina, Edgardo Bauza disse que a tragédia com a Chapecoense dói principalmente nas pessoas ligadas ao futebol e que perdeu duas pessoas de quem gostava muito: o comentaria Mario Sergio, com quem jogou quando eram jogadores, e o lateral-direito Mateus Caramelo, "um marcador de ponta", que dirigiu no São Paulo.

As seleções sub-20 de Argentina e Uruguai deveriam se enfrentar em um amistoso no Uruguai esta semana, mas o jogo foi cancelado em forma de luto. Já as comemorações pelo aniversário da Conmebol foram suspensas.