AFA imortaliza camisa 10 de Maradona O Comitê Executivo da Associação de Futebol Argentino (AFA) decidiu na noite de terça-feira que vai ?aposentar? a camisa 10 da seleção argentina em homenagem ao ex-jogador Diego Armando Maradona, informou o presidente da entidade, Julio Grondona. A medida começa a valer a partir do jogo de despedida do craque, no dia 10 de novembro, no estádio do Boca Juniors e vale para todas as categorias da seleção argentina. ?Não é comum o que Diego fez pelo futebol argentino e isso basta para a decisão?, explicou Grondona.