AFA lembra de gol de mão de Túlio A polêmica sobre a água com calmantes que a Seleção Argentina teria oferecido aos jogadores brasileiros no duelo entre ambos na Copa da Itália, em 1990, ainda não acabou. Nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias France Press, o presidente da Associação Argentina de Futebol, Julio Grondona, declarou em uma rádio de seu país que o Brasil ?não pode esquecer que ganhou a Copa América no Uruguai com um gol de mão?, ao ser questionado sobre a possibilidade de sua entidade ser processada na Fifa pelo fato. Grondona acredita que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fizer algo na entidade máxima, também pedirá a correção deste erro. O fato citado aconteceu em 1995, quando o Brasil disputou a final do torneio continental contra a Argentina e foi campeão, nos pênaltis, após empatar por 2 a 2 no tempo normal, sendo que o segundo gol brasileiro aconteceu nos minutos finais com um gol de mão do atacante Túlio, ex-Botafogo. Nem a Fifa nem a CBF se pronunciaram sobre o caso.