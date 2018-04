AFA quer Bianchi no lugar de Bielsa Carlos Bianchi só não assume a seleção da Argentina se não quiser. Na terça-feira à noite, logo após a coletiva de imprensa do demissionário Marcelo Bielsa, o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, deixou claro que a entidade vai formalizar uma proposta para o ex-treinador do Boca Juniors. ?Nossa prioridade é Carlos Bianchi?, afirmou. ?Acreditamos que seja o nome ideal para ocupar o cargo?. No entanto, diversas matérias publicadas nesta quarta-feira pela imprensa local, dão conta de que Bianchi não estaria disposto a aceitar o cargo por divergências com o cartola argentino.