AFA tenta solucionar greve no futebol A Associação de Futebol Argentino (AFA) vai apresentar um plano para colocar fim à greve no futebol por causa dos salários atrasados. A greve impediu a abertura do campeonato nacional, que já deveria ter começado. A AFA vai tentar negociar com o sindicato dos jogadores, oferecendo US$ 8 milhões para saldar 65% da dívida. O representante do sindicato, Sergio Marchi, disse que não recebeu proposta alguma, e acha que a situação continua complicada. Os clubes mais endividados são Velez Sarsfield, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres e Belgrano.