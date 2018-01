AFA volta atrás e remarca rodada Algumas horas depois de adiar a penúltima rodada do Torneio Clausura, a AFA (Associação de Futebol Argentino) voltou atrás de sua decisão e confirmou os jogos para este final de semana. O secretário da entidade argentina, José Luis Meiszner, conversou por telefone com o presidente da AFA, Julio Grondona, que está na Alemanha, e este decidiu marcar todas as partidas para o domingo. O adiamento da rodada havia sido feito pela polícia, já que haverá, neste sábado, uma grande manifestação popular nas ruas de Buenos Aires. Como todo o contingente policial terá de se preocupar com os manifestantes, não haveria garantias de segurança para os estádios de futebol. Os jogos mais importantes da rodada são Vélez Sarsfield x Estudiantes e Banfield x Racing. Com 35 pontos, o Vélez pode ser campeão se vencer o Racing não ganhar sua partida.