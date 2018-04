Afastado do Corinthians, Jorge Henrique pode jogar no Sul do País

SÃO PAULO - Afastado do Corinthians por indisciplina, o atacante Jorge Henrique deve ter seu futuro definido até este final de semana. Segundo o diretor de futebol Roberto de Andrade, algumas propostas chegaram ao clube e estão sendo analisadas.

Nesta quarta-feira, a imprensa gaúcha noticia que ele está na lista de possíveis reforços dos rivais Internacional e Grêmio. Antigo sonho colorado - tentou ser contratado no início de 2010 -, o atacante de 31 anos está sendo avaliado para reforçar o ataque do time, que está na iminência de perder Leandro Damião para o futebol europeu.

Já o Grêmio cogita a contratação do atacante para suprir uma eventual perda de Eduardo Vargas. O atacante do Napoli está emprestado ao tricolor gaúcho até o final do ano, mas uma cláusula no contrato obriga o clube a liberá-lo no meio do ano caso os italianos solicitem seu retorno. E Rafa Benítez, novo treinador do Napoli, tem manifestado interesse em contar com o chileno para o segundo semestre.