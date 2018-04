Afastado do São Paulo, Cañete é emprestado à Portuguesa até dezembro

SÃO PAULO - A direção da Portuguesa confirmou nesta quarta-feira o acerto com o meia Cañete, que estava na lista de jogadores afastados do elenco do São Paulo. O jogador foi cedido por empréstimo à Lusa até dezembro deste ano. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o clube paulista terá pela frente o Vasco, neste sábado, às 18h30, no Estádio de São Januário, no Rio.

Cañete é o quarto reforço anunciado pela Portuguesa desde o término da Série A2 do Campeonato Paulista. Por enquanto, ele é também a contratação de maior expressão. Antes, haviam chegado ao Canindé o goleiro Lauro, ex-Internacional e Ponte Preta, o meia Douglas Washington, ex-São Luiz-RS, e o atacante Romão, ex-Capivariano.

O meia argentino de 23 anos foi incluído na lista de afastados do São Paulo após as eliminações no Paulistão e na Copa Libertadores. Desde então, ele vinha treinando separadamente do restante do elenco, assim como Cortez, João Filipe, Wallyson, Fabrício, Luiz Eduardo e Henrique Miranda, os outros jogadores descartados para o restante desta temporada.

Cañete estava sendo negociado em definitivo com a Ponte Preta em transação envolvendo o lateral Cicinho. Dois obstáculos, porém, atrapalharam o negócio: o alto salário do jogador (cerca de R$ 150 mil mensais) e a supervalorização do mesmo. Na terça-feira, a direção do São Paulo deu por encerrada a negociação com o time de Campinas.