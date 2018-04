Afastado há 19 jogos, Ferdinand reforça o Manchester O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Rio Ferdinand se prepara para fazer o seu primeiro jogo pelo time desde outubro. O jogador, de 30 anos, estará em campo neste sábado, quando a sua equipe receberá o Hull City no Estádio Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.