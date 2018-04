Afastado há 7 dias, Fred marca gol em jogo-treino do Fluminense

RIO - Depois de ficar sete dias afastado das atividades no gramado, o atacante Fred voltou a treinar no campo das Laranjeiras nesta segunda-feira. Sem treinar no gramado desde domingo da semana passada, o jogador participou do jogo-treino do Fluminense contra o Paulista e marcou, de pênalti, o gol da vitória dos titulares, por 2 a 1.

Os recém-contratados Felipe e Monzón fizeram treino físico também no gramado. Pela manhã, eles trabalharam na academia com os "titulares", que não participaram da estreia do time no Campeonato Carioca: a vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Os atletas que jogaram fizeram treino regenerativo.

Na quinta-feira, contra o Olaria, no Engenhão, novamente devem entrar em campo os reservas. O técnico Abel Braga já informou que pretende escalar os titulares só em três das seis partidas do time antes da estreia pela Libertadores, contra o Caracas, na Venezuela, em 20 de fevereiro. O time principal do Flu só deve jogar contra o Botafogo, no domingo.

SAÍDA

Nesta segunda-feira, o atacante Ciro, que não conseguiu se firmar no Fluminense, acertou com o Atlético-PR, por empréstimo até o fim do ano. O atleta de 23 tem direitos vinculados ao Deportivo Maldonado-URU, e rescindiu contrato de empréstimo com o time carioca, que terminaria em maio.