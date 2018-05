Afastado, Leonardo revela: 'Vou voltar a ser treinador de futebol'

SÃO PAULO - Leonardo nunca desejou tanto sentar em um banco de reservas como agora. Depois de nove meses afastado do futebol, o ex-jogador admite sua vontade de voltar ao mundo da bola. Em entrevista exclusiva ao Estado, o ex-dirigente do Paris Saint-Germain revelou que vai retomar sua carreira como treinador em breve. O retorno ainda não tem data definida, mas, se tudo der certo, ele não terá de esperar por mais de quatro meses para entrar em ação.

"Minha ideia é que na próxima temporada eu já possa voltar a trabalhar como treinador. Vou continuar na Europa, o plano é esse. Acho que com minha experiência estou encontrando o meu modelo ideal de trabalho. Depois do PSG, tive um tempo para me organizar e estou pronto para voltar", afirmou.

Apesar de fazer mistério sobre seu destino, Leonardo dá uma dica de como deverá ser sua função no clube que o contratar. "Aqui (na Europa), a posição de treinador é muito importante. Não tem só a parte tática e técnica. Existe uma parte de gestão que você precisa ser inserido. É um todo. Na Inglaterra, por exemplo, isso é ainda mais forte. Lá, o treinador é um manager (gerente) e está ligado a uma parte mais operacional, de mercado mesmo. Minha intenção é viver um pouco isso, porque tenho os dois lados no currículo, não tem jeito de eu separar uma coisa da outra."

A experiência de Leonardo em grandes clubes europeus dá o direito de ele pensar dessa maneira. Ex-jogador do Milan, ele assumiu o cargo de dirigente do clube italiano em 2003, onde ficou até 2009, quando foi anunciado como técnico da equipe. Após um ano, por problemas de relacionamento, Léo encerrou o ciclo no clube italiano. "Eu saí do Milan por causa de um problema de relacionamento pessoal, não tinha nada a ver com o trabalho profissional, a questão não foi resultados. Depois de 14 anos de clube, aconteceu isso e decidi sair."

Em uma atitude corajosa, o ex-lateral da seleção aceitou o convite da Inter de Milão, maior rival do Milan. Na nova casa, ele conquistou seu primeiro título como treinador, mas saiu com apenas seis meses no cargo, após receber proposta tentadora para abrir mão da carreira de treinador e voltar à função diretiva no então novo milionário da Europa, o Paris Saint-Germain.

EUFORIA E TRISTEZA

Em Paris, Leonardo foi um dos responsáveis por montar o que hoje é considerado um dos times mais fortes do mundo, apesar do fracasso recente na Liga dos Campeões diante do Chelsea. Com um grande investimento, o brasileiro conseguiu contratar nomes como Thiago Silva, Ibrahimovic, Lucas, Pastore e Lavezzi. Porém, sua história não teve final feliz em Paris.

Em junho de 2013, Leonardo se envolveu em confusão com um árbitro durante partida do Campeonato Francês, acabou expulso, julgado e condenado a 13 meses de suspensão. Em julho, acabou pedindo demissão. No banco dos réus, a primeira batalha ele já venceu. "Eu ganhei no tribunal de Paris. Só que foi feito um apelo à Corte Suprema e agora vou ter de resolver por lá. O que poderia ser uma suspensão pequena, acabou virando essa coisa enorme", lamenta.

Independentemente do resultado da audiência que acontece nesta quarta-feira, Leonardo já terá cumprido sua pena em agosto, quando as grandes ligas europeias voltam à ativa. Apesar do episódio trazer grandes prejuízos à sua carreira, virar essa página é apenas uma questão de tempo para ele.