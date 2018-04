Afastado pelo Palmeiras, Felipe Melo é denunciado por ofender árbitro

O volante Felipe Melo foi denunciado nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter ofendido a equipe de arbitragem após o empate Palmeiras e Cruzeiro em 1 a 1, pela Copa do Brasil, em Belo Horizonte, no dia 27 de julho. Em entrevista na saída de gramado, ele comentou que o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi "caseiro" na partida.

O STJD denunciou o jogador depois de a Anaf (Associação nacional dos Árbitros de Futebol) notificar a STJD. No documento a entidade protesta que Felipe Melo ofendeu a arbitragem em entrevista a emissoras de televisão. "Sabe o que tá acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira aí. Aí botaram esse caseiro aí. No fim de tudo, ficaram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não faz nada. Parabéns para ele", disse Felipe Melo na entrevista.

A Procuradoria do STJD acolheu a notícia de infração da Anaf e enquadrou Felipe Melo no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O texto trata sobre ofensas a pessoas ligadas ao esporte e prevê o pagamento de multa e pena de quatro a seis partidas caso o denunciado seja condenado em julgamento.

A partida foi a última de Felipe Melo pelo Palmeiras. Logo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, Felipe Melo se desentendeu com o técnico Cuca e foi afastado do elenco. O jogador não vai mais atuar pelo clube, que aguarda a chegada de propostas de outras equipes para negociar o volante.