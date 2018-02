Afastados pagam "mico" em Itaquera Constrangedora. Essa é a situação dos jogadores afastados pelo técnico Tite e que treinam com o Corinthians B, no distante CT de Itaquera. Cabisbaixos, alguns com barba por fazer, Piá, Adrianinho, Edson Araújo e Moreno participaram do treino da manhã de ontem e não quiseram dar entrevistas. "Falar para quê?", questionou Adrianinho. "O momento é delicado. Quanto menos falar, melhor", justificou Edson Araújo. Dos seis afastados - o zagueiro Vitor Hugo já se desligou do clube -, apenas Régis Pitbull aceitou dar entrevista. Ele não participou do coletivo e já foi avisado: seu contrato, que termina no fim do mês, não será renovado. Os quatro que treinaram até se esforçaram. Fizeram os exercícios de aquecimento, ninguém fez corpo mole. Mas ao lado dos jogadores, que já tiveram momentos de glória em clubes como Ponte Preta, Portuguesa e Santos, estavam 15 estagiários, jovens estrangeiros que ?pagam? para treinar no Corinthians. O time de juniores havia feito um amistoso na quinta-feira e os titulares foram dispensados. Para o treino de ontem, restaram apenas os reservas e os estagiários: 12 coreanos e três norte-americanos que moram nos alojamentos do CT de Itaquera e treinam nas categorias menores. Não foi por coincidência que Adrianinho, Piá e Edson trocavam passes entre si. Os jovens coreanos são esforçados, mas apenas aprendizes. Foi um jogo silencioso, sem reclamações por jogadas erradas, nem comemorações por gols marcados. As palavras do técnico do Corinthians B, Márcio Bittencourt, não animavam os jogadores. "Estamos aqui para estreitar os laços entre o Departamento Amador e o Profissional. Quem se destacar, poderá ganhar nova chance no profissional", prometeu. Régis Pitbull mostrou serenidade: "Estamos em situação meio constrangedora, mas continuamos trabalhando; dignificamos nossos dias no Corinthians. Devemos ser profissionais." Ele reafirmou sua vontade de continuar no Corinthians: "Não estou aqui por dinheiro. É uma satisfação pessoal vestir essa camisa. Se me dessem uma chance, aceitava ficar por três meses só com ajuda de custo. Tenho futebol para jogar aqui." E garante não guardar mágoa: "Continuo torcendo pelos jogadores que ficaram. O Corinthians não merece estar nessa situação." Agora, Pitbull aguarda o término do contrato para procurar outro clube e disputar, se possível, ainda este Campeonato Brasileiro: "Preciso ter os pés no chão e prosseguir minha carreira profissional. Sei que tenho mercado. Quem sabe eu não volte ao Corinthians em outra oportunidade?"