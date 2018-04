Afeganistão volta a ter futebol Integrantes da Força de Segurança Internacional jogarão contra uma seleção afegã no dia 15 de fevereiro, no principal estádio de futebol de Cabul - o mesmo que era utilizado para as execuções no regime taleban. A bola do jogo será levada a Cabul por três generais ingleses. Ela é a do jogo entre Manchester United e Liverpool, marcado para amanhã no estádio Old Trafford.