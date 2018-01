Afeganistão volta às competições Depois de quase 20 anos de inatividade, a seleção de futebol do Afeganistão se prepara para voltar às competições oficiais. Segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo presidente da Federação Afegã, Alim Khistani, a equipe afegã vai participar dos Jogos Asiáticos, marcados para o final do mês na Coréia do Sul. A equipe vai integrar o Grupo E, ao lado de Irã, Qatar e Líbano. A última participação dos afegãos em competições oficiais ocorreu em 84, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos.