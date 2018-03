Afinal, quanto vale o "pepino" Gabriel? Pagar R$ 86 mil por mês a um jogador que foi afastado do time por deficiência técnica não fez Marcelo Portugal Gouvêa apenas perder a classe. O comentário do presidente do São Paulo, ao dizer que Gabriel representava um ?pepino na mão?, expôs uma realidade alarmante do futebol brasileiro. O lateral de 22 anos ganha mais de dez vezes o salário que o Corinthians pagava ao seu pai em 1982, o então consagrado lateral-esquerdo Wladimir. E não é somente no mundo do futebol que as comparações são alarmantes. Gabriel custa aos cofres do Morumbi mais que o dobro do que uma empresa paga em média ao seu mais graduado executivo. Leia mais no Jornal da Tarde