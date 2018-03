Afonso Alves, do Middlesbrough, recebe Bola de Ouro da IFFHS

Afonso Alves, atacante do Middlesbrough, muito criticado no Brasil pelas suas fracas atuações com a camisa da seleção, ganhou o troféu Bola de Ouro da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS, em inglês). O jogador foi o recordista de gols da temporada 2006/2007, anotando 34, em 31 jogos. Essa marca o atacante conseguiu ainda enquanto atuava pelo SC Heerenveen, na Primeira Divisão do Campeonato Holandês. Para concorrer ao troféu, o atleta teria de marcar pelo menos 20 gols na liga nacional que disputasse. Dessa forma, os 52 maiores artilheiros do mundo nessa temporada vêm de 33 nacionalidades diferentes.