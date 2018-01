Afrânio Riul ficou 23 dias em 1994 Há pouco mais de nove anos, um técnico teve passagem pelo Corinthians quase tão meteórica quanto a de Júnior: Afrânio Riul. Foi contratado no dia 10 de janeiro de 1994, estreou no dia 19 e caiu em 2 de fevereiro, após 23 dias, após uma derrota por 4 a 0 para o Guarani. Foram cinco jogos ? três vitórias, um empate e uma derrota. Afrânio estreou num amistoso contra o Comercial de Ribeirão Preto, no Pacaembu. O Corinthians venceu por 1 a 0. Quatro dias depois, na estréia no Campeonato Paulista, ganhou da Portuguesa por 3 a 1. Depois, veio um empate contra o América, em São José do Rio Preto, por 0 a 0, no dia 27. No dia 30, outra vitória, sobre o Rio Branco (3 a 0), no Pacaembu. Então, aconteceu a derrota para o Guarani e sua demissão. Antes de chegar ao Corinthians, Afrânio havia feito um bom trabalho em times do interior. No entanto, muitos conselheiros não engoliram sua contratação, assim como a maior parte da torcida. Uma das críticas era ao jeito ?caipira?? e humilde do treinador, que nasceu em Ribeirão Preto. E Marcelinho Carioca, a estrela do time na época, disse que nunca tinha ouvido falar em Afrânio. Mesmo com os bons resultados iniciais, as críticas persistiram. O técnico, que morreria dois anos depois em acidente de automóvel, não suportou a pressão.