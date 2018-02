África anuncia seus candidatos a melhor jogador do ano Samuel Eto´o (camaronês, Barcelona), Didier Drogba (marfinense, do Chelsea) e Michael Essien (ganês, também do Chelsea) são os candidatos a melhor jogador africano da temporada 2006. O anúncio foi feito pela Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta segunda-feira, após a apuração dos votos de técnicos e membros das associações filiadas à entidade. Agora, todos ficam no aguardo para a cerimônia de premiação, que será realizada somente no dia 1 de março, na cidade de Accra, capital de Gana. O grande favorito para vencer esta disputa continua sendo o atacante Eto´o, que já foi o ganhador do prêmio em suas três últimas edições. A escolha do melhor da temporada terá ainda outras categorias, mas os indicados serão anunciados ao longo deste mês de janeiro. OS MELHORES DA ÁFRICA ANO - JOGADOR (PAÍS) 1992 - Abedi Pele Ayew (Gana) 1993 - Rashidi Yekini (Nigéria) 1994 - Emmanuel Amunike (Nigéria) 1995 - George Weah (Libéria) 1996 - Nwankwo Kanu (Nigéria) 1997 - Victor Ikpeba (Nigéria) 1998 - Mustapha Hadji (Marrocos) 1999 - Nwankwo Kanu (Nigéria) 2000 - Patrick Mboma (Camarões) 2001 - El Hadji Ousseynou Diouf (Senegal) 2002 - El Hadji Ousseynou Diouf (Senegal) 2003 - Samuel Eto´o (Camarões) 2004 - Samuel Eto´o (Camarões) 2005 - Samuel Eto´o (Camarões)