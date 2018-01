África define último classificado As eliminatórias da África definem neste fim de semana a última das cinco vagas do continente na Copa do Mundo de 2002, que será disputada na Coréia do Sul e no Japão. Camarões, Senegal, Tunísia e África do Sul já estão classificados. A disputa pela última vaga acontece no Grupo B, entre liberianos e nigerianos, mas os primeiros não entram em campo, apenas ficam torcendo por um tropeço dos adversários diante de Gana, no domingo. Libéria lidera o grupo com 15 pontos, mas já encerrou sua participação. Nigéria tem 13 e apenas a vitória interessa. Sudão e Serra Leoa jogam no mesmo dia apenas para cumprir tabela. A rodada de jogos sem valor começou nesta sexta-feira com Zâmbia vencendo Líbia por 4 a 2, em Trípoli, pelo grupo A, vencido por Camarões. Angola e Togo encerram o grupo no domingo num jogo cuja maior motivação é de Togo, que se vencer soma 11 pontos e alcança Zâmbia. Os angolanos não perdem a vice-liderança nem com derrota. No Grupo D, jogam Madagascar x Congo e Costa do Marfim x República do Congo, podendo apenas alterar as últimas colocações. Malawi e Zimbábue fazem o único jogo do sábado, pelo Grupo E.