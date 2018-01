África do Sul anuncia dez estádios para a Copa de 2010 A Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, terá nove sedes e dez estádios, sendo que quatro deles ainda serão construídos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo Comitê Executivo da Fifa, que aceitou a proposta enviada pelos dirigentes africanos. "A cooperação e o incomparável entusiasmo das cidades deixam claro a firme vontade de oferecer uma estrutura de primeira classe, para orgulho de toda a África", explicou Danny Jordaan, presidente do Comitê Organizador do Mundial na África. Os quatro novos estádios serão construídos nas cidades de Port Elizabeth (Estádio Bahía de Nelson Mandela), Cidade do Cabo (Greenpoint), Durban (King´s Park) e Nelspruit (Mbombela). Os demais campos, que serão reformados, ficam em Rustenburg (Royal Bafokeng), Bloemfontein (Estado Libre), Pretoria (Loftus Versfeld), Polokwane (Peter Mokaba) e Johannesburgo (Soccer City e Ellis Park). "Mesmo sem o Mundial da Alemanha ter começado, nós já estamos trabalhando para o próximo evento", declarou o suíço Joseph Blatter, presidente da Fifa. A Copa do Mundo de 2010 será a primeira organizada no continente africano.