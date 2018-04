África do Sul de Parreira perde amistoso para os EUA

A seleção da África do Sul, anfitriã da Copa do Mundo de 2010 e comandada pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira, perdeu neste sábado para os Estados Unidos por 1 a 0, em Johanesburgo. O único gol da partida, disputada no estádio Ellis Park, foi marcado pelo lateral-direito Steve Cherundolo aos 28 minutos de partida. Os sul-africanos até tentaram reagir, mas não conseguiram evitar a derrota. Por enquanto, a campanha dos comandados de Parreira é péssima: a equipe venceu apenas uma partida das últimas sete disputadas. Já os americanos seguem bem: no mês passado, superaram a Suíça pelo mesmo placar de 1 a 0, e na casa de um dos organizadores da próxima Eurocopa, em 2008.