África do Sul, de Parreira, vence amistoso por 6 a 2

O resultado quebrou um jejum de gols da anfitriã do Mundial, que não balançava as redes há quatro jogos. A contagem foi aberta logo aos 2 minutos, com gol de Schalkwk, por cobertura. O mesmo Schalkwk marcou o segundo, aos 24. Mphela anotou o terceiro. A Suazilândia conseguiu descontar antes do intervalo, aos 45.

No segundo tempo, Cale marcou duas vezes, aos 12 e aos 20. Os visitantes diminuíram mais uma vez, aos 17, mas não conseguiram reagir. Aos 45, Jele anotou o sexto dos sul-africanos e fechou a goleada.

A seleção da África do Sul iniciou sua preparação para a Copa neste mês, na cidade de Durban. Parreira está aproveitando as duas semanas de treinos para testar os jogadores, principalmente em amistosos. Na quarta-feira, a equipe enfrentará Zimbábue, no Estádio Moses Mabhida, outra sede do Mundial.