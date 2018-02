África do Sul empata com Suazilândia na estréia de Parreira Na estréia de Carlos Alberto Parreira no comando da equipe, a África do Sul empatou por 1 a 1 com a fraca Suazilândia, em amistoso disputado em Johannesburgo. A Suazilândia saiu na frente com um gol de Tsabedze, logo aos oito minutos de jogo. A África do Sul só chegou ao empate aos três do segundo tempo, com Fanteni. Parreira, que assumiu o cargo em janeiro deste ano e tem contrato até a Copa de 2010, fará sua primeira partida oficial como treinador da seleção sul-africana contra o Chade, no final de semana, pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações.