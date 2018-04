África do Sul estreia novo material esportivo em amistoso contra Brasil

CIDADE DO CABO - A África do Sul usará uma nova marca de material esportivo no amistoso contra a seleção brasileira, marcado para o dia 5 de março. Nesta terça-feira, a Associação Sul-Africana de Futebol (Safa, na sigla em inglês) anunciou que assinou um contrato de patrocínio de cinco anos com a Nike, que vai substituir a Puma, uma fabricante esportiva de material esportivo alemã.

O patrocínio começa a valer no dia 1º de fevereiro. A Nike disse que vai fazer uma "edição limitada" do material esportivo da seleção sul-africana para o amistoso contra o Brasil, marcado para o Soccer City, em Johannesburgo.

A Puma encerrou o seu contrato com a Safa no ano passado e alegou as acusações de manipulação de resultados em amistosos que antecederam a Copa do Mundo de 2010 para realizar o rompimento. A Fifa pediu para que a África do Sul investigue as acusações, mas pouco tem sido feito.

O presidente da Safa, Danny Jordaan, disse que o acordo com a Nike faz parte do processo de reconstrução do futebol sul-africano, com a seleção nacional sendo criticada pelo fraco desempenho. Fora da Copa do Mundo do Brasil, a África do Sul ocupa apenas a 54ª colocação no ranking da Fifa.