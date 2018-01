África do Sul garante vaga na Copa A África do Sul conquistou vaga na Copa do Mundo de 2002 ao empatar por 1 a 1 com Burkina Fasso, neste domingo, pelo Grupo E das eliminatórias africanas. Os sul-africanos têm agora 13 pontos e não podem mais ser alcançados pelo Zimbábue. Zuma marcou para a África do Sul aos 24 minutos e Nama empatou aos 31 do segundo. Pelo Grupo B, Gana derrotou a Libéria por 2 a 1, tirando dos liberianos a chance de conquistar a vaga antecipadamente. Os sul-africanos são os segundos a garantir vaga na Copa, pelas eliminatórias. Os primeiros foram os camaroneses, que venceram Togo pelo Grupo A.