África do Sul gastará US$ 810 milhões na Copa de 2010 O Tesouro Nacional do governo da África do Sul anunciou, nesta quarta-feira, quanto o país gastará para organizar a Copa do Mundo de 2010: 810 milhões de dólares. Durante a apresentação do orçamento do governo para 2006, o ministro das Finanças, Trevor Manuel, disse que 60% desse valor será arrecadado com impostos nos próximos três anos. ?Detalhes do projeto de infra-estrutura ainda não foram resolvidos, mas nós iremos gastar 810 milhões de dólares para organizar a Copa de 2010?, afirmou o ministro. O plano dos sul-africanos é de usar, no máximo, 10 estádios durante o Mundial, sendo que cinco deles ainda serão construídos. Os outros cinco passarão por uma completa modernização para atender às exigências da Fifa.