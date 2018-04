África do Sul investirá mais de R$ 10 bilhões na Copa

O presidente sul-africano, Thabo Mbeki, disse nesta quinta-feira que o Governo injetará mais de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) para a Copa do Mundo de 2010, a ser realizada no país. Em discurso no Parlamento sul-africano, com sede na Cidade do Cabo, Mbeki disse que a quantia prevista representa 8% do gasto público projetado para os próximos três anos. Mbeki espera que as mudanças de infra-estrutura no país tragam benefícios além da competição, incluindo o objetivo de manter um crescimento de 6% na atividade econômica. O próximo torneio será disputado em dez estádios pelo país - alguns deles completamente novos, outros reformados.