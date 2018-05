África do Sul mostra otimismo às portas do ano da Copa

A ponto de entrar em 2010, o ano em que a África do Sul e todo o continente africano atrairão durante todo um mês a atenção do planeta, graças à Copa do Mundo, as expectativas do Comitê Organizador não podem ser melhores. "Durante cinco anos, trabalhamos duro", disse nesta quarta-feira, 30, o diretor-executivo do Comitê, Danny Jordaan, que pediu entusiasmo e apoio popular dos torcedores.

"Este é o ano em que, como nação, abriremos nossas portas, corações e espíritos esportivos ao mundo. Este é nosso momento. Este é nosso ano", afirmou Jordaan, em comunicado.

Diante das perspectivas mais desfavoráveis de torcedores e analistas, a construção ou reforma dos dez estádios, faltando pequenos detalhes estéticos, já é um trabalho finalizado.

Apesar do inegável atrativo arquitetônico dos locais esportivos, e de seu caráter prático e funcional, persistem dúvidas e temores relativos, fundamentalmente, a dois aspectos: o transporte e a segurança. "O Governo está nos respaldando com firmeza no que diz respeito a medidas de segurança, e teremos um Mundial seguro. O Governo vai contratar 55 mil policiais adicionais, o que representa um aumento de 15%. Estou satisfeito, os torcedores, as equipes e as pessoas estarão a salvo", assegurou Jordaan.

Outra "pedra no sapato" da organização é o transporte, já que, faltando pouco mais de cinco meses para o começo do evento, deslocar-se de forma rápida e confortável por cidades como Johanesburgo, Cidade do Cabo ou Durban pode ser um desafio.

"O Governo sul-africano está melhorando estradas, aeroportos e sistemas de transporte diante do evento. Estará disponível um sistema de transportes de alta tecnologia, com ônibus, trens e táxis em toda a África do Sul", prometeu Jordaan.

O Governo e o Comitê estão fazendo tudo para que a Copa seja um grande sucesso, pois percebem o Mundial não só como a oportunidade de colocar a África do Sul no centro do globo, mas de obter também um desenvolvimento econômico substancial e um legado turístico que terá continuidade nos próximos anos.