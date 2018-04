África do Sul promove Copa de 2010 A Copa do Mundo de 2010 já começou. Pelo menos em São Paulo. Nesta segunda-feira, o Consulado Geral da África do Sul promoveu o lançamento oficial do Mundial, oferecendo um almoço para autoridades e personalidades do futebol brasileiro. Foi também um agradecimento pelo apoio recebido durante a escolha da sede de 2010. "Queremos agradecer também o apoio do Brasil na escolha da sede do Mundial de 2010 e nós, no momento certo, daremos nosso apoio ao Brasil para sua candidatura em 2014", disse a embaixadora Lindiwe Zulu, recém-chegada ao País. Segundo Zulu, a Copa do Mundo será importante para apagar a imagem do Apartheid, regime de segregação racial, que existia no país africano dez anos atrás. "Vamos mostrar que não só o país, mas o continente africano tem condições de realizar um evento desse porte", afirmou a embaixadora. Serão utilizados 13 estádios. A maior parte está sendo reformada e deverá estar pronta até 2005. A princípio, o país esperava sediar o Mundial em 2006, mas perdeu para a Alemanha, em uma eleição conturbada na Fifa. O país, segundo o técnico Marcos Falopa, tem todas as condições de sediar uma Copa do Mundo. "Estive lá recentemente e a estrutura é excelente. Até mesmo em termos de hotéis e campos de treinamentos, a África do Sul oferece ótimas opções para os participantes." Falopa foi diretor de seleções da África do Sul por dois anos - desligou-se em junho. O evento do lançamento da Copa do Mundo de 2010 deve ser repetido em outras capitais brasileiras.